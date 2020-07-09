許多民眾習慣把雞蛋冰冷藏保鮮，但冰在冷凍庫可行嗎？一名網友在臉書《爆怨公社》抱怨她可愛的阿嬤，把買回來的雞蛋全冰在冰箱上層讓他傻眼「哈哈...我暈了...這些還能吃嗎？」原PO將照片放上網後，網友們不僅不覺得奇怪，還說阿嬤很聰明，「蛋冷凍會變得更好吃」、「冷凍破殼切片下去煎，你有更多荷包蛋！」

網友們紛紛表示，趁蛋冷凍的時候切兩半去煎，就會變成兩顆小的蛋，「切好幾片再下去煎一煎，就可以分給好幾個人吃！」且味道更好「冷凍過後的蛋煮過味道比較濃郁~蠻好吃的」、「會變得更美味」，讓原PO笑說「看來後面的日子 每天每餐都有迷你煎蛋了」。

還有人指出，有的料理還會故意使用冷凍蛋，「打出來煎熟還會一顆圓圓凸在那，像立體荷包蛋」、「退冰蛋黃會凝固可以醃醬油、煮水波蛋」。此外，蛋冰冷凍還能延長保存期限，退冰之後還是可以正常煮來吃，「一般蛋保存只21天，冷凍起來可保存50天」。

(中時電子報)