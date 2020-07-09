前大法官許玉秀投書，指大法官呂太郎擔任司法院秘書長時，未與支持陪審制的民間團體好好溝通，在總統蔡英文今年3月與民團會面時，被叫到總統府內喝斥。對此，蔡英文要求外界不要以訛傳訛。民進黨前立委林濁水在臉書直呼「太慘了！」不過既然已成了羅生門事件，那就放棄追究吧。

昨（8）日林濁水在臉書表示，總統叫大法官呂太郎來駡這事，總統說不要以訛傳訛，她沒有錯，而當時在場的兒童權益促進協會理事長王薇君，站出來還原真相挺蔡英文，說呂太郎之前負責法案，所以總統「不找呂要找誰？」喝斥或許不妥，但總統是在訓誡政府官員。

林濁水說，原來總統喝斥「或許不妥」，但當然應「把大法官當政府官員」叫來大家面一齊「訓誡」一番，而且叫就來，就是對大法官該有的尊重。太慘了。

今日林濁水又在臉書PO文表示，「總統官邸功能真強大」，一通電話叫大法官到官邸，總統開口講話，許玉秀說是斥責，林永頌說總統有上火，總統自已說有應該有的尊重禮貌，王薇君說是訓誡，不是斥責，呂太郎強調，沒有斥責也沒有訓誡，勉強說只是對官員要求。「總統官邸真是功能強大的羅生門。那麼官邸主人可能不愈來愈神秘嗎？」

至於呂太郎被叫去講話，林濁水質疑，強調什麼都沒有在怕，到底誰本來要他怕一怕？既然事出於羅生門就放棄追究了吧。

（圖／摘自林濁水臉書）

(中時電子報)