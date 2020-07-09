台中地檢署及地院為增進學習司法官對於警方臨檢實務及科技偵查工具之了解，前往六分局進行臨檢勤務實務觀摩。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中地檢署及地院為增進學習司法官對於警方臨檢實務及科技偵查工具之了解，特於日前由主任檢察官謝志明、地院法官庭長李進清率領法務部司法官學院司法官班第60期學員，前往中市警第六分局進行臨檢勤務實務觀摩；另為提昇臨檢成效，本次勤務中，警察局警犬隊也派遣領犬員及緝毒犬支援執勤。

警方指出，第六分局長盧廷彰勤前先行對執勤員警，提示勤務重點及應行注意事項，隨後大批警力荷槍實彈到達臨檢地點，依各項任務分工各自就位，從現場大門口過濾進出消費群眾身分；再則進入店內對各包廂客人逐一實施清查，並同時檢視是否有符合防疫規定。

警方表示，另緝毒犬隨同分局執勤員警，對於臨檢場所內各處空間實施專業作為，查察有無可疑物品或毒品藏匿；臨檢結束後警方在轄內交通要道，實施封鎖式路檢，對過往車輛實施重點攔檢，查緝不法情事。

盧廷彰表示，時值防疫工作及暑期青春專案執行期間，該分局地處本市政經商重要位置，轄內酒店、舞廳、夜店及KTV等治安顧慮場所較多，對於黑道據點及轄內特定營業場所，持續不定時規劃重點、密集方式臨檢；並結合周邊道路取締酒駕封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，有效維持地區治安平穩，確保市民生活安全。

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