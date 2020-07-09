前大法官許玉秀日前指控蔡英文總統當著司改團體的面，喝斥大法官呂太郎，總統也否認有斥責大法官一事。對於國民黨主席江啟臣昨針對此事在臉書開直播，名嘴羅友志讚江是國民黨第一個真正用直播跟選民、黨員、支持者溝通的黨主席！雖然「臉書落伍了」。網友則被這五字逗笑。

針對許玉秀投書，指蔡總統3月接見司改倡議團體時，因公民團體抱怨司法院和民間團體的互動不佳，蔡總場責罵在場的司法院祕書長林輝煌，還立刻找來大法官呂太郎，當著在場公民團體的面嚴厲地喝斥呂太郎。蔡日前針對此事澄清，並表示呂太郎是以前祕書長身份前來，當場也沒有所謂的斥責，「該有的尊重和禮貌都有」。

江啟臣昨也針對此事在臉書開直播。對此，羅友志發文表示，國民黨第一個真正用直播跟選民、黨員、支持者溝通的黨主席！光這場直播，就可以讓他再多支持江兩個月，雖然「臉書落伍了」。

羅友志這番話逗樂許多網友，並紛紛回應表示「最後的結論太傷人了 哈哈」、「這樣才接地氣嘛」、「這樣直播就對了，支持你」、「肯跨出去哪怕是摔的鼻青臉腫，也是要給他掌聲鼓勵！」、「怎麼才兩個月！友志，你嘛多兩天鼓勵人家嘛！」、「二個月也太可愛了！」、「希望江主席能藉由上次荒腔走板的立院抗爭事件學習到，拿出決心做事遠比作秀重要」。

(中時電子報)