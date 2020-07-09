美國職業棒球大聯盟即將開始夏季訓練，所有參加者都需要進行新冠病毒檢驗，目前第一波篩檢已經完成，共有3470人參加，結果發現有66名檢驗結果為陽性，其中58人為選手。

據《ESPN》報導，台灣時間今（9日）凌晨第一波篩檢結果出爐，工會表示所有受試者的檢體是在7月7日晚間提交，第一輪檢測有2111人是以口水做檢體，其中2101位測得陰性，而10位陽性中有8位是選手，另外2位是工作人員，陰性比為99.5％。球員原定於7月1日到主場報到，聯盟上周發表3185個樣本檢測試結果，有38名球員（1.2％）呈陽性。

聯盟坦言檢測無法避免樣本處理上的瑕疵，由於無法掌握時效性，導致聖路易紅雀、舊金山巨人、休斯頓太空人和華盛頓國民隊必須取消訓練，另外還有三支球隊也受到影響，不得不更改日程表。

報導指出，對於沒有症狀的受試者共有三階段篩檢，除了測量體溫之外還會取口腔唾液或鼻涕樣本，以及用於抗體測試的血液樣本。所有受試者在採集樣本後，都自我隔離直到報告出爐，約為24至48小時，直到結果確認為陰性才能參加夏季訓練。

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(中時電子報)