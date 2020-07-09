有高雄市民向時代力量高雄市議員黃捷反應，戶政事務所結婚登記送的禮物竟是前高雄市長韓國瑜的「結婚人進來，高雄發大財」字樣的對杯，讓人感受不到高雄市府的誠意。對此，黃捷希望民政局能改善，結婚禮品應對焦在祝福上才是。

黃捷在臉書發文表示，有許多新人朋友告訴她，戶政事務所結婚登記送的禮物，實在感受不到祝福，經她了解後發現2019年的登記禮物，是印有「結婚人進來，高雄發大財」字樣的對杯，甚至還送給同婚新人，印有一男一女意象的對杯。

黃捷再表示，因此她要求民政局，結婚禮物祝福應該聚焦在「甜蜜、幸福」的意象上，尤其同婚過後，辦理民政業務的性別敏感度，也應該要提高，才能讓落實基本人權，促進性別平等。

對此，底下網友也熱議表示，「高雄發大財，結婚人進來，這是那門子的祝福啊」、「好險我還沒去登記，不然收到很雖小」、「國民黨結婚時反送杯子回去上面寫『到底誰發財』」、「黃捷好棒」！

網友留言。（摘自黃捷臉書）

(中時電子報)