據三星電子最新披露給業界的訊息顯示，三星正研擬一項計畫，試圖將充電器排除在智慧型手機的附送配件之外，據悉主要為成本考量。

三星最新計畫是將充電器及其合作夥伴排除在智慧型手機的配件清單之外，目前具體時間尚未確定，據了解將可能在明年推出的少數幾個手機款式實施。該傳聞如果為真，三星可能步上蘋果iPhone相同的規劃步驟，此前媒體傳出蘋果將在今年推出的新iPhone取消充電器的附贈，據悉主要亦為成本考量。

據韓媒ETNews周四的報導，來自相關業界的多位代表指出，三星電子正與其合作夥伴討論中，研擬將手機配件清單中排除充電器。

據悉三星認為，充電器的供應一直很充足，自第一款智慧型手機發表以來已有十多年。業界認為，三星電子研擬此一計畫，希望降低生產成本，以抵銷因5G網路等新功能而導致智慧手機價格飆升的影響。

充電器的成本不如顯示器等昂貴，但在5G手機成本飆升情形下，控制成本變得很重要。而三星該計畫如果成真，將對業界產生廣泛影響，三星每年生產約4億支手機，該計畫將對供應三星手機充電器的供應鏈產生衝擊，目前南韓有三家廠商負責供應三星充電器。

而日前媒體億傳出蘋果將不會在即將推出的新iPhone附贈充電器和耳機，如果成真，兩公司可能是在已執行消費者調查並獲得正面結論的情形下，執行新的銷售政策。

(時報資訊)