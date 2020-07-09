半導體測試介面廠精測（6510）股東常會通過配息10元，今（9）日以每股842元參考價除息交易，即以上漲3.92％的875元開出，一開盤即完成填息，隨後在買盤敲進下走強，最高飆升7.84％至908元，創2月中以來近5月波段高點。

精測股價自6月中起發動上攻，半個月來波段漲幅已逾38％，早盤維持逾7％漲幅，強勢站回900元關卡。三大法人近期亦偏多操作，上周合計買超精測340張，本周迄今擴大買超達833張。

精測2020年6月自結合併營收3.61億元，月增2.24％、年增43.58％，創同期新高、歷史第3高。帶動精測第二季合併營收10.57億元，季增17.43％、年增達57.73％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收19.57億元，年增達53.34％，續創同期新高。

精測表示，公司積極發展垂直探針卡（VPC）的成績亮眼，垂直探針卡上半年營收倍增、已超越去年全年。就應用面言，仍以5G射頻（RF）晶片、智慧型手機應用處理器（AP）為主。同時，也積極投入高速運算（HPC）領域的垂直探針卡業務拓展，增添營運成長動力。

展望後市，投顧法人認為，雖然疫情干擾新款智慧型手機推出時程，導致部分探針卡載板出貨遞延，但受惠台系及美系客戶應用處理器和系統單晶片（SoC）訂單轉強、需求優於預期，看好精測第三季營收可望季增逾17％、改寫新高，下半年營收將優於預期。

(時報資訊)