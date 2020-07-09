汽油需求增加，周三美國原油期貨回漲0.7%；儘管原油庫存意外增加，但根據美國能源資訊署EIA最新數據，截至7月3日當周，美國汽油庫存已減少483.9萬桶，需求則估計攀升至880萬桶，創下3月以來最大庫存降幅，顯示能源需求增強，激勵市場信心。

但有分析師認為，雖然民眾開車需求增加，使夏季汽油庫存大幅下降是有益的，但美國原油庫存確實接近歷史最高紀錄，後市必須謹慎看待；此外新冠肺炎確診個案上升，據約翰斯霍普金斯大學(Johns Hopkins University)報告指出，美國占世界各國疫情死亡人數比例超過20%，終場限制了油價的漲幅，其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.28美元，報每桶40.90美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.23美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.29美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.21美元，報每桶43.29美元。(商品行情網)

(時報資訊)