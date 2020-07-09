豆油原油漲，支撐周三馬來西亞棕櫚油上揚；因豆油與原油價格上漲，使周三馬來西亞棕櫚油價格走強。

分析師表示，南美豆油價格大幅反彈，有助於棕櫚油期貨價格跳空高開，另外印尼出口前景改善，但棕櫚油供給狀況緊張，市場預期可能會應付不了強勁的需求，因此支撐馬來西亞棕櫚油價格。

終場9月交割棕櫚油收高2.04％，報每噸2,406馬幣（563.33美元），為兩週來最高收盤價；大連期交所豆油跌0.14％，棕櫚油漲0.16％；在芝加哥期交所豆油跌0.27％。(商品行情網)

(時報資訊)