台積電ADR漲逾3%再創歷史天價，台積電(2330)今股價開盤大漲5元達346元，早盤再創347元新高價，市值近9兆元同創新高。

台積電ADR周三收62.59美元，上漲1.88美元或3.1%，折合台幣每股約370.6元。台積電周三收341元，外資連7天共計買超7萬7264張，帶動台積電本周二股價平了新高價346元後，今日隨即創下347元新高。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，將說明第2季營運結果與第3季展望。傳蘋果（Apple）可能在9月底如期發表5G新機，預計將帶動台積公司下半年業績。外資自6月即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電25萬1791張。

台積電將於本周五公布6月營收，預期將回到千億元以上水準。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，推估6月營收將重回1100億元以上高檔，有機會挑戰新高。

台積公司預期，將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104億美元之間，比第一季的103.1億美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。

2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%遠優於產業整體表現。

一家美系外資表示，台積電加速生產華為所需的5奈米及7奈米晶片，趕在美國貿易禁令120天緩衝期結束前交貨，加上聯發科及高通5G智慧型手機晶片訂單挹注，預估台積電第三季營收可望季增3%至5%，優於市場預估，並預期台積電會維持2020年營收年增15%至20%目標，重申「加碼」評等，目標價調高到375元。

(時報資訊)