美國總統川普4日發表國慶演說時，再度對反種族歧視份子擺出強硬姿態，揚言不會讓他們為所欲為，同一日，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）位在家鄉斯洛維尼亞的木雕像慘遭祝融，面部烏漆嘛黑慘被毀容。
路透社報導，美國藝術家道尼（Brad Downey）證實，5日接到警方電話，指出他在梅蘭妮亞家鄉斯洛維尼亞塞夫尼察（Sevnica）附近村落，為她打造的真人大小木頭雕像於4日晚間被人放火燒了，迫使他不得不將這個面部明顯「毀容」、頭頂至腳底都被燒得漆黑的雕像移除。
(中時電子報)
美國總統川普4日發表國慶演說時，再度對反種族歧視份子擺出強硬姿態，揚言不會讓他們為所欲為，同一日，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）位在家鄉斯洛維尼亞的木雕像慘遭祝融，面部烏漆嘛黑慘被毀容。
路透社報導，美國藝術家道尼（Brad Downey）證實，5日接到警方電話，指出他在梅蘭妮亞家鄉斯洛維尼亞塞夫尼察（Sevnica）附近村落，為她打造的真人大小木頭雕像於4日晚間被人放火燒了，迫使他不得不將這個面部明顯「毀容」、頭頂至腳底都被燒得漆黑的雕像移除。
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