美國財報季將起跑，受到新冠肺炎疫情影響，市場預期這可能會是自金融危機以來最慘財報季，投資人該趁現在拋售股票嗎？對此，摩根大通分析師表示，「還不到時候」，並看好標普500指數會繼續「輕鬆」創新高。

外媒報導，摩根大通分析師Marko Kolanovic指出，儘管預期企業獲利將在新冠肺炎疫情期間下滑，導致標普500指數的本益比來到20年新高，但受到政府推出的振興措施激勵，相對於債券，股票還是比較便宜，這可能會使包含養老金在內的一些基金經理調整資產配置，從固定收益轉向股票。

根據摩根大通公布的數據顯示，從多空避險基金到量化交易員，持股水位都低於平常水準。Marko Kolanovic認為，如果他們持倉達到歷史中位數，股市就能增加4000億美元，大盤將輕鬆再創新高。

Marko Kolanovic表示，還有很多投資人未參與這波股市反彈，因為他們認為受到疫情影響，企業獲利將下滑，股票估值相對歷史水位偏高，但他們忽略一個現實，那就是「大量資金不僅投資股票，還投資各種資產」。

(中時電子報)