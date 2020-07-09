快艇頭號球星「可愛」里歐納德9日突然傳出，並未隨隊搭機前往奧蘭多，而是打算過幾天後才自行前往，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯報導，里歐納德會這麼做的理由是家庭因素，卻讓快艇本季爭冠之路提前蒙上一層未知陰影。

畢竟里歐納德在快艇的地位太過重要了，他除了是上季暴龍摘冠的頭號功臣，去年夏天爆冷跟保羅喬治攜手跳槽快艇後，本季場均26.9分、7.3籃板及5.0助攻皆創生涯新高紀錄，甚至還拿生涯首次大三元，如今卻突然傳出沒去奧蘭多消息。

根據NBA公布備忘錄規定，球員假如選擇自行前往奧蘭多，將可選擇私人包機、自行開車或商業航班，假如包機或自駕，必須至少接受兩次檢測呈現陰性，如果搭乘商業航班，則要3次檢測採陰，接下來希望里歐納德可以趕得上復賽開打。

快艇本季目前拿下44勝20敗，位居西區第2，距離西區龍頭湖人仍有5.5場勝差，想在復賽只打8場例行賽的情況下追上湖人，幾乎是不太可能的任務，不過快艇仍被預估是本季最有可能威脅湖人奪冠的球隊，前提是里歐納德別出狀況！

(中時 )