藝人謝和弦捲入大麻事件，日前才勒戒完就突然在臉書發布6點聲明，並揭露與Keanna的婚變主因，還踢爆她劈腿黑歷史，原先Keanna對此事皆不回應，但近來被網友問及生日願望時，她則鬆口：「能恢復自由，姐一毛不拿」。

Keanna似乎想與謝和弦切斷關係。（圖／Keanna IG）

Keanna在IG限時動態讓網友提問，對於所有人五花八門的問題，她則是來者不拒一一回應，當有人問到下個月生日的她有什麼願望？她則鬆口回應：「能恢復自由，姐一毛不拿」，似乎透露想與謝和弦切斷關係，接著有人：「聽到有人一直批評你，會有什麼態度回應」，她則表示：「當有人侮辱你時，要記得獅子不會因為聽到狗吠而回頭」，似乎點出她為何一直不願回應謝和弦的批評。

日前謝和弦透過IG聲明想與Keanna離婚原因，主要是Keanna持續拿懷孕一事攻擊他，讓兩人關係降至冰點，最後因為Keanna的原因讓他屢遭外界誤解，還被冠上「負心漢」的罪名，才決定說出真相。

(中時電子報)