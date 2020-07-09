美股第二季表現創1998年來單季最強，統一投顧認為，在低利率帶動的資金行情下，加上市場經濟表現優於預期，第三季美股表現仍可期。統一證券發行的兩檔連結美股之ETN，3月27日掛牌至7月6日，漲幅最高達三成以上，是以小錢參與美股行情的選項之一。

統一投顧回顧2003年SARS期間主要疫區的經濟表現，發現疫情僅短暫衝擊一個季度，且並未改變景氣循環的方向；今年美國第二季初領失業救濟金人數明顯遞減，5月非農就業人口大幅翻正，加上財政刺激以及QE政策，預估美國將展開經濟強勁回升之路。

統一證券金融商品部表示，美股反彈強勁由ETN連結之指數走勢可知。由MSCI編製的「MSCI美國低波動報酬指數」（MSCI USA Minimum Volatility net total return Index），包含美國11個產業裡的207檔經典龍頭股，第二季漲幅接近14％；指數特色為波動穩定，但又抗跌跟漲，相當適合存股兼防禦。

此外，該指數之變形iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF，在美股市場最近一年最低日成交金額皆超過新台幣30億元，極受歡迎。

而另一檔「MSCI美國資訊科技報酬指數」（MSCI USA IMI Information Technology net total return Index），成分股則為324檔科技產業類股龍頭，前五名包括微軟、蘋果、Visa、英特爾與萬事達卡，獲利能力優且市值高；第二季以來漲幅達41.72％，幾乎與納斯克報酬指數一致。

統一證券金融商品部表示，上述這兩檔ETN價格皆不到20,000元，花費較低是ETN優勢之一；更重要的是，ETN因為與指數亦步亦趨，較不會有追蹤誤差。

(工商 )