台積電一早以3,839張的量開在346元，隨後在9點1分就攻上347元，市值並改寫8.998兆元的歷史新高，與9兆元整數關卡僅有一小步之遙，不過，一早347元的價位只維持不到1分鐘就曇花一現，至近10點時股價約在345元、345.5元附近游走。

台積電即將於下周四召開法說會，法說會前外資積極加碼，據統計，自6月來，外資已大舉加碼台積電21.26萬張，持股比率也來到75.79％。

(工商 )