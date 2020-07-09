（常玉《綠色背景四裸女》以258,341,000港元高價成交（逾9.8億台幣），創下常玉作品拍賣第二高價。圖／蘇富比提供）

常玉裸女群像《綠色背景四裸女》8日在香港蘇富比現代藝術晚間拍賣飆出天價，在歷時10分鐘、逾20輪競投後，由一位電話客戶以258,341,000港元高價成交（逾9.8億台幣），僅次於2019年以3億港元成交的《五裸女》，創下常玉作品拍賣第二高價。

《綠色背景四裸女》俯臥四位裸女，姿態、髮色、臉容各有不同，似乎正佯倘於夏日的青翠草地，享受一場溫暖愜意的日光浴。常玉自早年創作以來，凡遇到極其喜愛或滿意的構圖，均會在創作第一件作品後重新挑戰，以不同的色彩與線條運用再作第二件，《綠色背景四裸女》即屬此例。

此作誕生前後，常玉創作了畫面相近而尺幅略小、三裸女為構圖的《裸女與高跟鞋》，以及之後的《四裸女》。《綠色背景四裸女》是常玉畢生所有作品當中，唯一先後創作三幅完整油畫才終告誕生之鉅作，體現藝術家反覆錘煉畫面的匠心，以及對於《綠色背景四裸女》的重視。

《綠色背景四裸女》構圖上巧妙呼應傳統中國山水畫的獨特思維：西方裸體藝術，數千年來都是以眼前所見的寫實為依歸；中國古代山水，則遵從主客相融的審美方式。常玉本著東方的視野觀看裸女，將裸體的呈現歸於自然，為《綠色背景四裸女》賦予山水畫意；其瑰麗艷綠的背景，則映照出「漢綠釉」的悅目光輝。在中國傳統文化裡，青色是象徵生命的顏色，常玉在本畫運用此色，將他廣闊無垠、生機無限的精神宇宙也體現其中。

(工商 )