合富-KY（4745）受惠放射腫瘤機台銷售挹注，自結6月營收以7.07億元創下歷史新高，年輕成長率高達53.67％，由於第二季營收已回復去年同期的水準，法人看好下半年的成長力道。

營運漸入佳境的合富，是以承包醫院臨床檢驗試劑採購及管理服務為主，業務品項佈局完善，包括全自動生化分析儀、全自動血球計數儀及全自動酵素免疫分析儀、生化試劑、血球檢驗試劑、免疫檢驗試劑等，該公司上半年營收21.99億元，年衰退10.06％。

法人表示，合富客戶多為中國二、三級城市醫療院所及軍系醫療機構。主要市場中國有不少醫院有計畫開分院，原有北京醫院客戶就計畫今年底開設新分院，也持續拓展新客戶。另外，合富代理銷售策略入股的創新醫材廠商ViewRay旗下產品，則是重要成長動能。

合富表示，6月營收較去年同期大幅增加，是因認列放射腫瘤機台銷售收入。由於第二季新冠肺炎疫情趨緩，檢驗試劑設備業務回溫及認列放射腫瘤機台銷售收入，單季營收已恢復去年同期水準，且較上一季增長60%。

合富的放射腫瘤機台是美國View-Ray磁共振引導直線加速器，為全球首台結合MRI顯影與放療的顯像放療系統，該公司取得港澳台及東南亞之長期代理權。

(工商 )