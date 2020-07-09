金車噶瑪蘭威士忌再度揚威國際，在2020年「TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽」 （Tokyo Whisky &Spirits Competition）中得到14大獎肯定，成為TWSC最大贏家。

日本於 2019 年首次舉辦 TWSC 東京國際威士忌與烈酒競賽，今年為第二屆，吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國熱烈參賽，由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審。

受 COVID-19 新冠肺炎影響，今年TWSC大會改採分裝瓶寄送的方式盲測評選，並於日前公布比賽結果，本次共頒發 12 面「最高金賞 Superior Gold」，噶瑪蘭威士忌就摘下 3 面！包含噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒，其中噶瑪蘭經典獨奏Oloroso 雪莉桶威士忌原酒 同時獲得「世界產區單一麥芽威士忌無年份類別特別賞。

TWSC 主辦單位公布第一階段獲獎後，第二階段再經由 13 位特別評審自參賽的128 款單一麥芽威士忌中，評選出最高分的十款於近日公布，並授予「2020 最佳單一麥芽威士忌 (Best of the Best Single Malt Whisky of the 2020) 」的崇高殊榮，最終「噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒」以最高分獲得總冠軍，勇奪第一名！噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒 則分別獲頒第二名與第三名，噶瑪蘭威士忌不僅於第一階段抱回多座大獎，第二階段更包辦前三名獎項，將榮耀帶回台灣。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(工商 )