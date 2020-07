金車噶瑪蘭威士忌再度揚威國際,在2020年「TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽」 (Tokyo Whisky &Spirits Competition)中得到14大獎肯定,成為TWSC最大贏家。

日本於 2019 年首次舉辦 TWSC 東京國際威士忌與烈酒競賽,今年為第二屆,吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國熱烈參賽,由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審。

受 COVID-19 新冠肺炎影響,今年TWSC大會改採分裝瓶寄送的方式盲測評選,並於日前公布比賽結果,本次共頒發 12 面「最高金賞 Superior Gold」,噶瑪蘭威士忌就摘下 3 面!包含噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒,其中噶瑪蘭經典獨奏Oloroso 雪莉桶威士忌原酒 同時獲得「世界產區單一麥芽威士忌無年份類別特別賞。

TWSC 主辦單位公布第一階段獲獎後,第二階段再經由 13 位特別評審自參賽的128 款單一麥芽威士忌中,評選出最高分的十款於近日公布,並授予「2020 最佳單一麥芽威士忌 (Best of the Best Single Malt Whisky of the 2020) 」的崇高殊榮,最終「噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒」以最高分獲得總冠軍,勇奪第一名!噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏 Oloroso 雪莉桶威士忌原酒 則分別獲頒第二名與第三名,噶瑪蘭威士忌不僅於第一階段抱回多座大獎,第二階段更包辦前三名獎項,將榮耀帶回台灣。

