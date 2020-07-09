傳動系統元件廠全球傳動農曆年後持續接獲大陸5G相關產業及自動化設備短急單，營收報喜，6月合併營收2.4億餘元，是同期次高，第二季合併營收創近六季新高，上半年合併營收也是同期次高。7、8月訂單滿載，加班趕工。

全球傳動自結6月合併營收2.4億餘元，是同期次高，比5月成長10.73％，也較去年同期成長20.09％。第二季合併營收6.99億元，季增幅28.56％，年成長18.97％，是近六季新高。上半年合併營收回升至12.43億元，較去年同期增長13.95％，是同期次高。全球傳動表示，第一季是全球傳動今年營運谷底，第二季起逐漸好轉，第三季出貨會優於第二季。

法人預估全球傳動上半年有機會轉虧為盈，外資從本週6日起，連續3天買進，推升9日股價大漲1.2元而以56.1元開出，最高曾達56.7元，隨後獲利賣壓湧現，漲幅收斂。

(工商 )