刑事局中部打擊犯罪中心，8日破獲全國首件以合法化學原料煉毒的製毒工廠，梁姓主嫌等4人用合法化學原料，製成一粒眠的主要成分第四級毒品「硝西泮」，共起出成品17公斤、半成品60公斤等，約可製成市值20億元、2300萬顆一粒眠。

刑事局1月接獲情資，綽號「雞蛋寶」的48歲梁男，涉嫌以進口原料，非法製作一粒眠毒品在桃園販賣。警方經分析、比對相關資料，研判梁姓主嫌涉重嫌，檢警組專案小組展開查緝。

中打偵三隊長葉明鐘指出，經長達半年追查，發現梁嫌透過國內化工行進口合法的化學原料，再指示42歲莊姓、25歲李姓、31歲吳姓等小弟，非法製造、合成硝西泮毒品，由於硝西泮為俗稱強姦藥丸一粒眠的主要原料，為躲避追查，犯嫌還不定時更換製毒場所與交通工具。

專案人員最後確認梁嫌等人在桃園地區租用透天別墅作為製毒工廠，1日見時機成熟，在檢察官指揮下，動員40餘名警力，兵分4路執行拘提搜索。在工廠查獲硝西泮成品約17公斤、半成品約60公斤、製毒筆記本、化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備，可製成錠狀或膠囊狀的一粒眠，粉末還可加入毒咖啡包，荼毒年輕人。

梁姓主嫌大學畢業，但並無化工背景，向警方供稱「從大陸網站學製毒」，但警方懷疑他供貨給下游製毒集團，幕後疑有集團技術指導，擴大追查中。全案依毒品罪嫌移送法辦，梁姓主嫌與莊男、李男等3人聲押獲准、吳男10萬交保。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)