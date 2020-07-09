台中市政府地方稅務局與財政部中區國稅局為推廣閱讀習慣，合辦「租稅向前衝．一同遊台中」線上活動，鼓勵國中、小學生到「台中市推動校園閱讀認證系統」網站註冊，凡通過任務就有機會抽中麗寶樂園市值900元的門票，每位中獎者可得3張，活動即日起到10月12日止。

稅務局表示，台中市推動校園閱讀認證系統，開放各縣市學校參與，未申請學校可向北屯區新興國小申請。學生至「台中市推動校園閱讀認證系統」網站(http：／／read.tc.edu.tw)完成註冊，並進到「租稅向前衝．一同遊台中」活動頁面，觀賞租稅動畫影片，完成線上答題，凡完成6部(含以上)影片作答，即符合抽獎資格。

稅務局說，預計10月16日公布得獎名單，共提供300位得獎名額，每位可獲得3張麗寶樂園門票，票券使用期限到110年12月31日。活動訊息可到「租稅向前衝．一同遊台中」活動官網(https：／／is.gd／RjmBpL)、或撥打04-2258-5000按1轉客服中心詢問；有關稅務局最新資訊可到官網查詢(https：／／www.tax.taichung.gov.tw／)。

(中時 )