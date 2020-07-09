經過新冠肺疫疫情這一波，有不少在大陸工作的台灣人想返台就職，但現實狀況是台灣薪資低，仍有大批台青想在對岸一展身手。一位台青博士向港媒曝心情，不西進打拚，他可能只能長期當助教，毫無升遷機會。另有台青說，在大陸工作5年，薪水都漲了2次，他直言，台灣大學生競爭力很低，畢業後前兩三年投入低端服務業的比例非常高。

2018年台灣工業及服務業全體受僱員工平均實質月薪為3.8萬元，還不及2001年的38398元，仍停留在17年前水準。台灣的低薪問題一直沒解決，引來產業大老感嘆，「台灣年輕人薪水太低，台灣經濟沒有希望。」台灣去年一份調查顯示，台青希望外派求發展，他們偏好的區域以中國大陸、美加及歐洲為主。

《大公網》報導，面對台灣低迷的經濟和毫無成長的薪酬，台灣很多人才選擇去大陸打拚。一位張姓台青博士透露，他現在受受聘福建高校，如果待在台灣，他的薪資領不到新台幣5萬元，而且還可能一直當助教，沒有升遷的機會，也拿不到研究計畫。但到大陸發展情況大不相同，他以副教授職等敘薪比台灣高，學校還提供住宿及往返台灣機票，在研究申報和成果方面也享有教授等級的待遇，前景寛廣。

不僅教育人才，台灣科技人才也是西進大陸的大宗。在大陸台企工作的蔡姓台青說，台灣高薪階層主要集中在半導體等高新科技產業，普通台灣大學生競爭力很低，畢業後前兩三年投入低端服務業的比例非常高。他與表弟在兩岸的薪資變化，就是最好的對照組。他自曝在大陸工作，5年來薪水已漲了2次，反觀表弟在台灣畢業後工作5年，薪資原封不動。

台灣南亞科總經理李培瑛曾說，台灣高尖的芯片產業高端人才紛紛出走大陸，原因很簡單，大陸拿出比台灣高3至5倍的薪水，這樣的待遇真能不誘人前進對岸呢？

(中時電子報)