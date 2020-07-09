《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲疑涉器官活摘爭議，更公開直言柯是「騙子」（Liar) ，引發軒然大波。對此，柯文哲對葛特曼提告妨害名譽，而北檢則是在今(9日)上午，以證人身分傳喚柯文哲說明。

葛特曼被控於2018年台北市長選舉期間，來台出面指控柯文哲是「Liar騙子」，使得柯文哲再度深陷中國大陸「活摘器官」風暴。當時柯文哲限葛特曼於24小時內道歉，但對方並沒有做出相關回應，因此請律師赴台北地檢署提告妨害名譽。

柯文哲今中午親自對外說明，表示台灣有很多人到大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數及使用抗排斥藥物的人數有很大落差，在臨床上聽到台灣有病人到大陸接受器官移植，而台灣器官移植登錄系統是由他所建立，這些數據很清楚，自己接受葛特曼訪談做些陳述，但說的事情不應當被當成摘取器官主角，還在選前來台灣說他是騙子，此外出書前也未做確認，也說出新版要做修正，但竟然沒有做任何修正，還做出不實指控，「是對我的侮辱」。

柯文哲強調，今日提告是因為受到不白之冤，這是最大侮辱，也會影響台灣形象，「既然他敢站在台灣土地指控，我也向檢察官提出要求跟他對質。」

(中時電子報)