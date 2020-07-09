聯詠(3034)第二季營收創下歷史新高，帶動今股價開高走高，漲幅一度達8%，股價衝上291元歷史新高。

聯詠6月受到面板驅動IC業務減少影響，單月營收58.53億元，月減5.77%，但累計第2季營收仍達186.1億元，季增10.2%，超過177億~185億元的財測目標，改寫歷史單季新高紀錄。

聯詠今年上半年儘管受到新冠肺炎衝擊，但整體營運表現依舊穩住，第二季營收還創下歷史新高，展望第三季，聯詠預期市場將開始回穩，供應鏈拉貨力道可望轉強，因為下半年OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升，聯詠預計今年營運將更勝去年，由於聯詠去年全年營收就創下歷史新高，換句話說，聯詠今年營收將有實力持續創高。

除OLED驅動IC、TDDI外，今年在5G手機的策動下，聯詠光是上半年AMOLED的出貨就會比去年全年多，因為聯詠主要供應商之一為大陸京東方，京東方又為大陸最大面板廠，供貨給各品牌手機廠，故隨著大陸5G智慧機快速滲透下，聯詠將受惠AMOLED毛利率較佳，也會順勢帶動獲利表現，除手機應用AMOLED外，聯詠也積極導入AMOLED的其他應用。

(時報資訊)