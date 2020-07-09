受匯豐控股與諾基亞下挫拖累，以及投資人擔心新冠肺炎疫情持續急升恐威脅全球經濟復甦前景，周三歐洲股市收黑。英國公布避免失業危機的振興方案，緩解了倫敦股市內需股的跌勢。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.67%，為366.48點。銀行、旅遊與汽車股表現尤為疲弱；基本材料與公用事業股走高，使歐股跌幅受限。

繼在香港股市收跌逾4%後，匯豐在倫敦股市下挫2.91%。媒體報導，有消息指出美國國務卿蓬佩奧的顧問曾討論，以打擊「香港聯繫匯率制度」作為中國實施《港區國安法》的制裁。

遭摩根大通調降股票評級至「中性」，諾基亞重挫8.1%，在STOXX 600指數成分股跌幅最大，摩根大通稱諾基亞恐失去重要客戶美國威瑞森通訊（Verizon Communications）的業務。

沃旭能源大漲4.8%，該公司與台積電簽定大彰化西南第二階段與大彰化西北離岸風場共920MW發電量的購售電合約，為全球最大的此類企業購售電合約。

英國財政部長薩納克（Rishi Sunak）承諾將另外投入300億英鎊（380億美元）遏阻失業危機並提振國內經濟，受此激勵，英國中型股指數尾盤跌幅收斂，終場收跌1%。

周三收盤，英國富時100指數跌0.55%，為6156點，主要受匯豐下挫拖累。德國DAX指數跌0.97%，收在12494點。法國CAC 40指數跌1.24%，為4981點。義大利富時MIB指數跌0.57%，為19899點。西班牙IBEX 35指數跌1.62%，為7326點。

(時報資訊)