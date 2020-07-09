IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）股東常會通過配息0.8元，今（9）日以87.4元除息交易。受惠營運動能持續看旺，南電以上漲1.26％的88.5元開出，開盤即完成填息，最高上漲2.06％至89.2元，隨後漲勢收斂壓回平盤，力守紅盤之上。

南電股價5月中拉回54.1元盤整，隨後再度一路上攻，8日上探89.4元，1個半月波段漲幅已逾65％，近日持穩高檔盤整，早盤維持約0.5％漲幅。三大法人持續偏多操作，上周合計買超南電6073張，本周迄今持續買超4240張。

南電2020年6月自結合併營收達32.43億元，月增10.98％、年增23.7％，創下6年來高點、亦創同期次高。第二季合併營收達91.04億元，季增15％、年增19.64％，創逾5年半高點。累計上半年合併營收170.2億元，年增22.55％，續創近6年同期高點。

投顧法人指出，南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動營收成長動能持續暢旺。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，產品組合好轉有利獲利率提升，看好第二季獲利可望同步「雙升」、每股盈餘（EPS）估逾0.7元。

展望後市，南電發言人呂連瑞先前表示，公司ABF載板產能主要仍在台灣，中國大陸昆山廠ABF載板產能預計至年底擴增約10％。若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人認為，南電下半年BT載板需求轉強，系統級封裝（SiP）需求增加可望帶動稼動率突破9成。ABF載板透過良率改善及去瓶頸化，產能可望增加2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長。配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能可望增溫。

(時報資訊)