周三亞洲天然橡膠期貨漲跌互見；其中東京天然橡膠收低，受累於第二波全球病毒病例持續擴散，且中國暴雨所造成的災情，可能會阻止其經濟反彈，打繫市場信心，不過上海天然期膠則走高，因中國股市強勁漲勢的情緒提振；TOCOM-指標12月期貨跌0.13%，報每公斤157.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨漲0.61%，報每公斤148.1美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲逾1%，收於每噸10650元人民幣。

據了解，目前供需面並無明顯變化，但市場氣氛略有回暖，整體市場仍以詢盤為主，而下游輪胎方面開工短期，預計天然橡膠後市小幅震盪為主。

亞洲現貨橡膠價格也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.21%，報每公斤47.60泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲逾0.04%，報現貨價每公斤120.85美分。(商品行情網)

(時報資訊)