英業達(2356)股價近期沿5日線向上，今早股價盤中站上28.4元，再創今年以來新高。三大法人中，近期以投信法人加碼英業達最為積極，近30個交易日買超英業達逾4.3萬張。

英業達首季產品營收占比：NB占46%、伺服器占比40%、SMART DEVICE占14%。第二季NB大幅上升、SERVER中性偏多、SMART占比下降。法人表示，CPU缺貨緩解恢復常軌、連接器追料已回到正常水準、被動元件持平不變。NB今年出貨量預估與2019年相當；營收會較2019年微幅成長，主因為ASP較高如GAMING產品放量。

雲端產品方面，Q2歐美市場雖傳出雜音，但不影響公司出貨狀況，且6月已開始提前拉貨Q3所需。整體雲端產品出貨預期年成長10%～15%。SMART DEVICE方面，APPLE產能移轉至越南，Q2～Q3做移轉營收貢獻較低，預估9月恢復生產。其餘消費型產品客戶保守看待全年，手機及穿戴產品持續低迷。

(時報資訊)