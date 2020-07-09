1.威剛(3260)：績優題材續熱，外資擴大買超，今早股價漲逾3.5%越過前高，達64.5元。

2.台積電(2330)：外資持續加碼買超，加上昨夜ADR大漲3.1%，今早股價衝347元、再改寫歷史新高。

3.世紀鋼(9958)：昨外資、自營商聯手轉買超，推升今早股價漲逾3%，收復5日線。

4.麗清(3346)：昨獲外資回補買超63張，今早股價掙脫短均糾結大漲近8%，衝上28.45元，為近2個月波段高位。

5.金麗-KY(8429)：昨外資擴大賣超，但股價卻逆勢突破半年線，今早多頭續熱，帶量急拉漲停。

6.譜瑞-KY(4966)：6月、Q2、H1營收齊創新高，早盤持續上漲近4.5%，再創1170元之波段高價。

7.聯陽(3014)：6月營收報喜，Q3續戰高，股價續飆漲逾3%，續登短波高點。

8.偉詮電(2436)：電源晶片打進遊戲機市場，Q3業績看增，晨盤爆量續衝，闖上漲停價寫波段高點。

9.原相(3227)：上月營收雙升、喜迎Q3傳統旺季，早盤挾量續揚逾6%，觸及242元之短波高。

10.聚鼎(6224)：收購德商漢高散熱事業，成金屬散熱基板龍頭，今日恢復交易即漲停。

11.帆宣(6196)：在手訂單爆量，三大法人昨日全面買超，高檔整理結束，今早爆量漲停。

12.晶技(3042)：Q2營收寫14季新高，後市還有高點，今早一舉突破71元前高，漲幅逾5%。

13.宜特(3289)：6月營收看穩高檔、下半年續旺，股價跳上漲停板，創2018年8月以來新高。

14.弘塑(3131)：客戶端拉貨積極，股價持續增溫，今早急攻漲停，步步逼近400元。

15.台火(9902)：6月營收4124.3萬元，年增逾6倍，帶動早盤跳空漲逾3%，創1年來新高。

16.圓剛(2417)：6月營收4.63億元，年增逾8成，早盤漲逾6%，改寫前高。

17.虹光(2380)：6月營收1.19億元，月增逾5成，早盤攻上漲停。

18.瑞智(4532)：6月營運締新猷，取消減薪並回補，激勵早盤高掛漲停。

19.晉泰(6221)：6月營收雙升，外資昨轉買超，早盤漲逾8%。

20.合一(4743)：5月每股純益0.5元，不甩遭列警示股，股價續飆漲停，再衝天價476.5元。

21.圓展(3669)：6月營收年增28.48%，吸引買盤進駐，晨盤火速攻頂，進逼前高37.65元。

22.臺龍(6246)：6月營收年增1倍，已連拉2根漲停，登1年高峰。

23.玉晶光(3406)：6月營收今年最佳，外資目標價喊上980元，晨盤衝高遇壓，仍站穩800元大關。

24.大立光(3008)：法說今登場，晨盤多方略勝一籌，站穩5日線及4400元。

(時報資訊)