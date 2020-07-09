周三倫敦基本金屬多收揚，其中銅價飆升至1月以來的最高價，因投機客湧入，料最大生產國智利的供應恐進一步中斷，以及最大消費國中國的強勁需求支撐，銅價自3月觸及45個月低點後，累計至今已飆逾40%，因市場擔心疫情將影響智利的礦廠生產。

終場期銅漲44美元，報6232美元；期錫漲105美元，報17075美元；期鎳上漲24美元，報13493美元；期鋅漲61美元，報2131美元；期鋁漲31美元，報1665美元；期鉛跌15.5美元，報1813美元。(倪淑茹整理)

(時報資訊)