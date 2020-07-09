《商情》料供應中斷 銅價飆升至1月來最高價 10:172020/07/09 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三倫敦基本金屬多收揚，其中銅價飆升至1月以來的最高價，因投機客湧入，料最大生產國智利的供應恐進一步中斷，以及最大消費國中國的強勁需求支撐，銅價自3月觸及45個月低點後，累計至今已飆逾40%，因市場擔心疫情將影響智利的礦廠生產。 終場期銅漲44美元，報6232美元；期錫漲105美元，報17075美元；期鎳上漲24美元，報13493美元；期鋅漲61美元，報2131美元；期鋁漲31美元，報1665美元；期鉛跌15.5美元，報1813美元。(倪淑茹整理) (時報資訊) #銅價 #供應 #中斷 #飆升 #智利 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 1分鐘讀財經》工具機做三休四 恐爆倒閉潮 - 財經 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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