台積電(2330)今早股價創下新高，台積公司先前已表明今年資本支出維持150~160億美元新高不變；協力的廠務系統工程業者及半導體設備廠也可望受惠，今早包括漢唐(2404)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、弘塑(3131)等股價均大漲。

無塵室工程設備大廠漢唐受惠台積電、華邦電等半導體大廠擴建新廠，第一季營收、獲利均創同期最高，稅後純益7.46億元，每股純益3.91元。台灣半導體先進製程持續發展，加上大陸衝刺記憶體產業，漢唐目前已經手握台積電、美光及長江存儲等大廠近兩年的訂單，目前在手訂單已經達到543.27億元規模，今明年業績可望將續揚。

廠務系統工程業者帆宣第一季獲利創佳績，每股淨利逾1.2元，單季獲利創下六個季度以來最佳。帆宣第一季營收年減4.43%至54.98億元，但毛利率12.89%，年增4.1個百分點；營業淨利2.79億元，淨利歸屬母公司業主2.31億元，年增率53.51%，EPS 1.24元。

帆宣也是台積電的廠務系統供應鏈，持續隨著台積電擴大資本支出，並加快設置五奈米產能，加上帆宣是ASML協力廠商，在EUV訂單仍強勁下，今年帆宣不受疫情干擾。截至五月底，公司在手接單金額已經達到224億元，創歷史新高，業績將可望在2021年上半年前分別認列，推動營運穩健成長。

台積電今年資本支出維持計畫不變，預計達150~160億美元新高；EUV光罩盒的供應商家登(3680)6月營收可望攀高，今年展望也續樂觀。

今年半導體設備市場回溫，半導體設備廠京鼎第二季延續成長動能，預估營收將季增逾2成，展望下半年，第三季營收動能可能較緩，不過，因設備模組的訂單能見度佳，加上耗材備品出貨提升，整體下半年業績仍有撐，今年獲利預估將較2019年增長逾3成，全年挑戰賺逾一個股本。明年半導體設備市場可望更旺，將有機會帶動公司2021年營運挑戰新高。

此外，設備廠弘塑股價亦大漲。在資金行情推升下，半導體濕製程設備商弘塑股價連日大漲，今早攻上383.5元新高價。

(時報資訊)