展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

【1】美國新冠肺炎疫情火速延燒，周三確診人數突破300萬，而死亡人數也超過13萬人。就在火燒眉毛之際，美國總統川普卻選擇和美國首席防疫專家佛奇翻臉。

【2】巴西總統波索納洛向來毫不掩飾，沒把新冠肺炎放在眼裡。不過，他染疫後在記者面前拿下口罩，終於激怒記者，如今巴西記者協會打算告他。另一方面，巴西總統府宣佈，府內已有超過百人確診，但仍堅持曾與總統接觸的員工不需要隔離檢疫。

【3】美國改變規定，宣佈持學生簽證的國際學生，如果就讀的學校採全線上課程，除非轉學到有當面授課的學府，否則將不准停留美國境内。哈佛大學校長和麻省理工學院為此，已在波士頓地方法院提告。

【4】愛滋病毒一直被視為20世紀黑死病，如今傳出有高度實驗性的新藥似乎發揮了藥效，不過仍有待觀察。

【5】梅根和夫婿哈利王子為「黑人的命也是命」運動發聲，認為大英國協需要承認以往的錯誤，不過卻遭專家批評，說他們對歷史的了解淺薄。

(中時電子報)