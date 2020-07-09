高雄庄頭藝穗節邁入第10年，是高雄歷史悠久的藝術活動。今年因為疫情，主辦單位增加表演團隊動能，並將廳堂表演格局搬到廟埕、學校及活動中心等場域，期望在後疫情時代藉由表演藝術提振大家的信心。

此次庄頭藝穗節將從11日開始，一連表演4個月，走遍全台共25個區域，舉行49個場次，高雄市文化局為了讓民眾深刻感受台灣傳統藝術的精髓，特意與知名歌仔戲團合作，演出經典戲碼，同時將眾多往年得獎作品搬出演藝廳，讓所有民眾有機會一睹風采。偶戲部分也讓許多經典角色躍出電視，讓民眾重溫小時坐在廟前看偶戲的感動。

除了大朋友懷念的傳統戲曲，庄頭藝穗節邀請知名劇團演出生動故事，讓小朋友可以隨著故事感受藝文魅力；更安排音樂會活動，利用交響樂、國樂和打擊樂等，重新詮釋經典老歌和民謠，帶給民眾全新的聽覺感受。

文化局代理局長林尚瑛說，庄頭藝穗節的初衷是希望在偏遠地區的民眾可以有機會參與藝文活動，今年擴大規模、增加場次，增加許多不同領域的藝術，藉此讓台灣的文化藝術可以傳遞給更多人了解。希望藉由文化藝術的撫慰，讓民眾可以提振信心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)