媒體直擊董璇接女兒，與高雲翔從頭到尾沒碰面。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

37歲高雲翔2年前在澳洲拍戲捲入性侵疑雲，今年3月宣判出爐，高雲翔所有罪名不成立，雖重獲清白卻已賠上事業及與董璇的8年婚姻，去年兩人宣布離婚，曾有傳言指兩人只是為了財產假離婚，最近有媒體拍到董璇請助理去高雲翔飯店接女兒「小酒窩」，董璇從頭到尾沒和高雲翔碰面，間接打臉假離婚傳聞。

高雲翔2018年在澳洲和製片王晶被爆性侵，董璇當時為了救夫不僅籌出天價保釋金，還交出護照只為高雲翔假釋，去年高雲翔、董璇宣布離婚，但強調仍會共同撫養女兒。高雲翔3月被判無罪後就立刻回到北京，上月初他打破沉默為小酒窩慶生，可見父女之情深厚。

據《新浪娛樂》報導，最近有記者拍到董璇的助理接送高雲翔和女兒進飯店，不久董璇現身飯店門口，助理則帶著小酒窩出現飯店大廳，董璇接過女兒後離去，從頭到尾沒和高雲翔碰面，網友回應：「幸福的一家人就這麼被他毀了」、「不錯姐的態度我贊成」、「有啥好見的，見了又說人家復合」、「董璇美女值得更好的」。

(中時電子報)