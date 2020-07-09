所方害怕男子有其他瘋狂行徑，立即壓制男子，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。(芳苑分局提供／吳建輝彰化傳真)

事發還將過程做成影片PO在臉書上。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

影片可發現少年情緒似乎不太穩定，還大聲嚷嚷「看好喔！看好喔！要撞了喔！」。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

本月6日傍晚彰化縣大城鄉大城分駐所，突遭一名男子闖入，手持斧頭對著派出所手大門一陣亂砍，值班員警發現喝止並通報警力支援，所長林俊良表示，當時率領員警持警棍、長短盾向前制止，男子逃出到對面超商，考量周邊居民學生，害怕男子有其他瘋狂行徑，立即壓制男子，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。

所長林俊良說，當時率領6名員警，手持棍、盾及警槍，男子可能自知不敵，因此才逃出分駐所，經查證身分後，發現男子尚未成年，隨後通知男子父親到場，男子父親表示，其患有躁鬱症，不知道為何要持刀攻擊分駐所，而訊後將少年依少年事件處理法移送少年法庭，法庭裁定收容。

據了解，該名少年年僅17歲，事發還將過程做成影片PO在臉書上，影片可發現少年騎乘機車，腳踏墊上有1把長刀與1把斧頭，情緒似乎不太穩定，還大聲嚷嚷「看好喔！看好喔！要撞了喔！」等語。

芳苑分局長王重慶表示，少年動機無法釐清，但事後有發現少年將犯案前影片，自拍放上臉書，認為少年可能需要同儕及家人的一些專注，以這個方式來吸引家人關注，其父親對少年行為也深感抱歉，警方也告訴少年家人，希望對少年能多點關心保護，避免未來更多憾事發生。

(中時 )