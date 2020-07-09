近期蓬勃發展的台中海線生活圈，以清水、沙鹿、梧棲、龍井四區為主，由於鄰近的台中科學園區、精密科學園區、台中工業區以及關連工業區提供豐富就業機會，使大量外縣市人口移居至此，產生約11萬人的家庭住宅需求。且預計未來中科西南向聯外道路興建完成後，將串聯起工業區與商業區，大幅提升經濟產值，而在海線生活圈發展逐步成型後，可望活絡當地房市。多家建商看準海線潛藏的房市動能，紛紛進場推案，目前市場上的房型產品以華廈、大樓為主，但最近透天別墅的詢問度高，有回春看漲的趨勢。

富霖開發於龍井區推出菁英健康墅「富霖讚美」/富霖開發提供

【首購族運用有限預算 照樣能買菁英健康墅】

事業剛起步的年輕首購族群，對價格較為敏感，在購買考量上注重產品CP值，而買房除了預算考量以外，更注重未來的居住品質。一向專注居所與生活美學的質感，主推頂級豪墅的建商富霖開發，歷年作品遍及台中及彰化地區，例如位在彰化市中心的「富霖富御」、台中南區的「富霖富悅」，以及近期於6月剛完工交屋的太平市中心建案「富霖ICON」…等。近期照顧到首購族需求，於龍井區推出高規格崗石健康墅－「富霖讚美」，傳承打造豪宅的職人精神，這次「富霖讚美」與過往不同的是，首購族也買得起。

富霖讚美鄰近港區運動中心，對愛好運動的居民來說是一大福音/富霖開發提供

位在龍井低密度，高綠覆率住宅區的「富霖讚美」，到向上路僅3分鐘車程，鄰近光田醫院向上院區、龍泉國小與龍井國中，同時享有醫療與學區優勢，周圍有水裡社公園、舞衫生態公園環繞，而港區運動中心步行5分鐘即可抵達，在享有便利的交通之餘，居住環境還能保持健康清靜。

富霖讚美內配與工法均屬頂級規格/富霖開發提供

【嚴選高規格建材 紮實工法打造「富霖讚美」】

擅長打造頂級豪墅的富霖開發，擁有三大堅持：安全、健康、環保。這次在「富霖讚美」表露無遺，全面嚴選高規格建材與內配，選用建材配備頂級日本松下Panasonic系統廚具、德瑞克衛浴、抗污防滑的晶釉瓷板以及kronotex德國木地板等，也特別採用通過綠建材E1最高級認證NIPPON淨味乳膠漆，不僅照顧住戶健康，更環保愛地球。工法則是「富霖讚美」引以為傲的特點，為給予住戶安心的保障，地基採筏式基礎，室內樓梯一次建造完成，穩固可靠，全戶採當層排氣，使空氣更清新；外牆則挑選頂級石材，讓外觀更顯大器。

「富霖讚美」共27戶，地坪介於21~43坪之間，地上有4層樓，每戶均有車位。這次富霖開發高規格推出新作品，但總價卻十分親民，每戶1150萬起，預計2022年完工交屋，對於想買別墅的首購族來說壓力較小，屬於不可多得的夢幻房型商品，若想趁機一圓入住別墅美夢，應多多把握。

(中時電子報)