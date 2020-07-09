近來「豆腐瘦身法」風行，日本名模梨花在社群網站提及，午餐中加入豆腐，吃一個月就瘦了3公斤！不過並不是每一種豆腐都能吃飽、同時燃燒脂肪，專家表示，最能補充營養、並發揮抗老效果的竟是凍豆腐。

若不想計算複雜的卡路里，甚至挨餓節食，其實只要在日常菜色中加入凍豆腐。《早安健康》報導，日本營養師立原瑞穂表示，凍豆腐中含有的必須胺基酸BCAA，只能從食物中攝取，而且能促進代謝、燃燒脂肪，還有優質的不飽和脂肪酸及豐富的卵磷脂，能幫助減少壞膽固醇，保護皮膚和內臟健康，蛋白質也不輸肉類。

凍豆腐中含有大豆皂苷，是一種高抗氧化的多酚，能抑制造成癌症、動脈硬化等疾病的過氧化脂質，避免血液黏稠、組織老化，還能避免肌膚鬆弛和皺紋。此外，凍豆腐中還含有維生素E、維生素K、鈣、鎂、鋅等各種礦物質以及大豆異黃酮，能減緩更年期症狀，並預防骨質疏鬆。

日本美容專家繼田理恵指出，她自己每天午餐用凍豆腐取代肉類，一個月下來輕鬆瘦下3公斤；營養師立原瑞解釋，由於凍豆腐富含膳食纖維和水分，就算取代部分碳水化合物，也非常容易有飽足感。

(中時電子報)