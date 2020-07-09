立法院今天審查考試委員被提名人資格，考試院存廢再度成為話題，考試院院長被提名人黃榮村昨天備詢時說自己有心理準備成為「末代院長」，今天其他考試委員也被問及此事，均表示尊重立法院以及民意，對於是否廢除考試院普遍都不反對。

考試委員被提名人王秀紅表示，廢除考試院是社會關注議題，如果立法院提出修憲，她尊重並支持，但在轉型過渡期，對於國家各種考試與權益保障仍需持續執行推動，「若有機會進入考試院，希望在院長帶領下，與立法院及相關機關提出修法並提出配套。」

考試委員被提名人陳錦生則表示，他認同考試制度的設計，他認為考試制度的存在還是要保存，公正中立性要維持，但至於是不是要維持考試院，交由立法院跟民意決定。陳指出，國父孫中山當時也只提出考試權，其他都是後來的人加進去的，他支持考試權中立。

國民黨立委林思銘質詢陳錦生，是否贊同考試院下設部會回到行政機關？陳錦生強調，自己是認同考試權獨立，但是其他考試院部會可以回到行政體系。

林思銘也質疑，考試委員向來被學者專家質疑有權無責，沒人監督，是否也要有考核制度？陳錦生也認同應該有考核制度，他自己以前也覺得奇怪，考試委員好像都沒人監督。

考試委員被提名人吳新興則表示，他們會不會成為「末代考委」，是由立法院跟國人共識決定，如果他們會成為末代考委，那他們的角色更重要，必需要縝密思考如何讓我國優質文官體系可以無縫接軌，讓文官發展更健全。

(中時 )