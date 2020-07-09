溪湖鎮農業區土地堆置大量廢棄磚塊等營建廢棄物，彰縣府建設處依都市計畫法，農地違法地目使用，重罰30萬元，並責成清理。（彰化縣政府建設處提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮農業區土地堆置大量廢棄磚塊等營建廢棄物，彰縣府建設處依都市計畫法，農地違法地目使用，重罰30萬元，並責成清理。（彰化縣政府建設處提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮農業區土地堆置大量廢棄磚塊等營建廢棄物，彰縣府建設處依都市計畫法，農地違法地目使用，重罰30萬元，並責成清理。（彰化縣政府建設處提供／吳敏菁彰化傳真）

不止廢棄清理法，濫倒違反地目使用，建設處也依都市計畫法出招了！彰化縣政府日前接獲檢舉，溪湖鎮農業區土地堆置大量廢棄磚塊等營建廢棄物，依農地違法地目使用，重罰30萬元，並限期30日內恢復原狀；若屆期不繳納罰款及未恢復原狀，將依法移送強制執行，並按次連續處罰。

彰化縣政府展現捍衛農地合化使用的決心，6月10日收到陳情溪湖鎮位於「高速公路員林交流道附近特定區」農業區，違反都市計畫土地使用分區管制規定，竟被「偷渡」堆置大量營造廢棄物，當下立即派員現場勘查，傾倒地點為溪湖鎮大庭段109-2地號土地，確定違反都市計畫土地使用分區管制規定。

建設處指出，這樁濫盜案，因有故意違法，且犯行惡劣，嚴重破壞及汙染農地環境，依法予以重罰，以遏止縣內農地違規使用亂象，維護農業生產環境。依都市計畫法第79條規定，依法重罰。

彰縣府再次呼籲，汙染、違規業者不要再心存僥倖，應建立自主管理制度，落實農地農用及環保等工作，縣府也將持續盤查違法農業地目使用，維護縣內國土安全與永續發展。

(中時 )