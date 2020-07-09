2020年7月9日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布，《戰車世界》10 週年紀念《章節 IV: 檢修備戰》將於7月10日隆重登場，限時四天的《戰車混戰：時空穿梭》7對7戰鬥模式將短暫重返遊戲，讓玩家回味只有X階戰車在場上的高強度戰鬥。另外，《章節 IV: 檢修備戰》也準備了一系列的週年任務等著玩家挑戰，完成任務就代表距離獲得傳奇美國IX階驅逐戰車T30的專屬 3D 風格又更進一步了。

四月時《戰車世界》正式宣布遊戲即將邁入10週年，為歡慶這個重要的里程碑，展開為期四個月的週年慶祝活動，包括五個主題章節活動、經典回顧、任務，以及八月將登場的壓軸活動。

《戰車混戰：時空穿梭》7對7戰鬥模式將於7月10日至7月13日登場，玩家必須使用X階車輛參加戰鬥，而沒有X階戰車的玩家則可以租用一輛X階車輛：Object 140或WZ-111 model 5А。《戰車混戰：時空穿梭》模式將於五張精心挑選的指定地圖上進行並將引用遭遇戰模式的遊戲規則。

7月10日至7月13日，玩家除了可以體驗《戰車混戰：時空穿梭》7對7戰鬥模式，甚至有機會獲得懷舊自訂物品，其中包括特殊「守門員 2018」 2D 風格、「Halloween 2017」標誌、「2019 大狂飆」標語以及獨特「大逃殺，Mk. I」投影花樣等。

《戰車世界》將於8月正式滿10歲了，壓軸的週年慶祝活動也將於下個月盛大登場，而尚未登場的《章節 V》將帶來一系列精彩活動、獎勵以及禮物，保證會讓玩家驚喜連連。

(科技)