金屬包裝大廠福貞-KY(8411)自結6月合併營收為新台幣4.96億元，年增5.75%，上半年合併營收金額為新台幣24.83億元，年減5.26%。福貞指出，隨著天氣轉熱和疫情影響趨緩，終端快速消費品的需求已漸次回溫，集團在第二季度合併營收逐步恢復正常水準，而未來營收應可望呈現逐季增溫趨勢。展望下半年，二片式鋁罐進入傳統出貨旺季走勢，整體銷售業績看好，預期整體營運將可逐步回歸正常水準。

福貞指出，在疫情防控期間，大陸推動一系列的企業有序復工復產、減稅降費、租金減免等獎勵補貼政策，以及刺激消費政策落地見效，而有效活絡經濟動能，終端消費者需求應可預見加速回暖。

另外，受國際政經局勢動盪不明影響，使人民幣對美元匯率變化狀況加劇，因而集團在6月份單月合併營收雖人民幣計帳金額較去年同期成長近14%，卻因功能性貨幣與財務報表達貨幣的幣別轉換，而使單月份台幣別表達營收較去年度同期增幅減少。

(時報資訊)