美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科在5G加速發展，加上ASIC等貢獻加入，看好聯發科前景樂觀，目標價由530元調升到750元，維持加碼評等，並調升2020年、2021年、2022年每股獲利4%、26%以及20%。

美系外資表示，近期聯發科股價飆漲，主要原因包括華為事件發酵下，下半年5G晶片組將更吸引Oppo、Vivo和小米的青睞；明年上半年潛在突破華為旗艦產品的機會；且更強大的非智慧手機業務，尤其是遊戲帶來的ASIC(客製化晶片)和AI ASIC也將針對Google開始量產，以及潛在的IPO，即聯發科子公司在大陸A股市場的可能性。

美系外資表示，5G需求將在下半年持續增強，特別是聯發科的中高端產品，即天璣800以及天璣600系列，預計聯發科今年5G出貨量達到約4500萬套，其中華為2000~2500萬套，而諾基亞、OPPO、vivo、小米則總計約為1500-2000萬套，在5G前景樂觀下，將聯發科目標價由530元調升到750元，維持加碼評等，並調升2020年、2021年、2022年每股獲利4%、26%以及20%。

展望2021年，美系外資指出，隨著5G的快速推動，對聯發科營運是良性的，2021年的出貨量達到約1.84億套，且5G的ASP在沒有海思半導體的情況下，基本上是對聯發科更是有利，隨著華為的海思晶片耗盡後，預計主要受益者將為聯發科，其次為高通、展訊等，另外，也預計到2021年，除華為之外的其他大陸品牌智慧機在5G中的市占率將達40~50%。

(時報資訊)