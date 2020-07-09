美國能源情報署（EIA）周三公布，上周美國原油庫存意外增加。因大量進口，墨西哥灣沿岸原油庫存創下歷史新高。美國汽油庫存則創下3月以來最大跌幅，當時美國爆發新冠肺炎疫情，使原油需求受到重創。

EIA公布，上周（截至7月3日）美國原油庫存增加570萬桶，市場預期為減少310萬桶。

墨西哥灣沿岸原油庫存增至3.09億桶，創下歷史新高，分析師表示這主要與大量進口有關。上周美國原油淨進口量每日增加213萬桶，為501萬桶/日，創下2019年8月來新高。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存，上周增加220萬桶。

美國煉廠的產能利用率升高2個百分點，為77.5%，但原油庫存仍然增加。上周煉廠煉油量每日增加31.4萬桶。

上周美國汽油庫存減少480萬桶，遠超出市場預估的略為減少。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存上周增加310萬桶，約為1.773億桶，創下1983年初以來新高，分析師預估為庫存減少7.5萬桶。

(時報資訊)