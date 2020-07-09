受新冠肺炎疫情衝擊，行政院主計總處公布5月失業率為4.07％，較今年1月疫情爆發前提升近12％；7月1日勞動部也公布實施無薪假人數已飆破3萬人，各行各業皆受影響。為減輕保戶負擔並協助度過難關，元大金(2885)旗下元大人壽7月起針對受影響保戶與特定對象提供6個月期間、調降保單借款利率優惠措施，建議保戶可善用保單借款以應短期資金急需，讓手上的現金作更有效規劃與運用。

元大人壽保單借款利率調降紓困專案適用對象為：一、確診的借款保戶本人或配偶、一親等血親；二、因檢疫需要接受隔離或自主健康管理者，以及受疫情影響被實施無薪假或非自願性離職的借款保戶；三、從事防疫相關醫療工作之借款保戶。申請期間為7月1日至9月30日，調降期間自申請核可日起算6個月。

適用保單類型為台幣/外幣之利變、傳統型與投資型保單，借款利率為現行適用保單借款利率減碼0.5％，並沒有上下限利率限制，實質提供受疫情影響保戶紓困協助。

(時報資訊)