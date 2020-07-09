苗栗縣通霄鎮71歲余姓男子，7日騎機車到通霄市區購物返家後，驚覺價值2萬多元的新手機不見了，更讓他著急的是手機裡還存有生意往來的重要客戶資訊，他趕緊沿著原路苦尋1個多小時還是沒找到，正當焦慮不知所措之際，接獲警方來電，原來手機幸運被警方在路邊撿到，這才順利找回手機。

中和派出所所長羅錫欽表示，7日上午9時30分，警員戴麒真執行勤區查察，在坪頂里苗37線與苗40線路口道路旁，拾獲1支SONY新款手機，由於該處設有路口監視器，他立即返回派出所調閱監視器過濾，發現失主是1名機車騎士，透過智慧手機定位功能及警政查詢系統，順利通知余姓失主領回。

余姓失主表示，他早上8點多騎機車到通霄市區購物後，回家途中把手機放在外套口袋，可能因為道路顛簸，沒注意手機從口袋掉出來落在馬路上，因為這支手機是最近新買的，價值2萬多元，且手機內存有大量重要生意客戶往來聯繫資料，發現遺失時心裏萬般焦慮，幸好被警察撿到。

通霄警分局呼籲民眾應妥善保管自身隨身物品，避免物品遺失後，要找尋耗時傷財，此外，蘋果iOS及安卓系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前設定，手機遺失後沒有被關機，都有機會找回。

(中時 )