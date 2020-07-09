高通（Qualcomm）延續2019年的節奏，正式發表年度旗艦級晶片Snapdragon 865的升級版—Snapdragon 865+。新款晶片將由7月份同日發表的2款遊戲手機（電競手機）搶下首發，其中之一就是華碩ROG Phone 3，令人十分期待。

高通Snapdragon 865+的時脈，高通宣稱達到了3.1GHz，是手機晶片史上首度突破3GHz大關。Snapdragon 865+採用了Kryo 585 CPU和Adreno 650 GPU，因為更高的3.1GHz時脈，整體性能比Snadpragon 865提升10%，圖形處理能力也提高10%，在此基礎上可以支援144Hz螢幕更新率、可更新的GPU驅動支援以及加速渲染。

高通Snapdragon 865+支援HDR遊戲、10-bit色深、Rec.2020色域，支援硬體加速的H.265與VP9解碼。也支援HDR10+、HDR10、HLG和Dolby Vision的HDR播放。網路連線功能上仍舊是外掛X55 5G基頻晶片，支援全球5G頻段，包含Sub-6GHz以及mmWave，跨越TDD、FDD和DSS，也可支援NSA、SA模式，支援多SIM卡與全球漫遊。也支援Wi-Fi 6E標準，可提供最高3.6 Gbps頻寬，也支援藍牙5.2標準。

華碩ROG Phone 3以及聯想拯救者電競手機都將首發高通Snapdragon 865+。（摘自新浪微博）

高通指出採用Snapdragon 865+晶片的手機將會在今年第三季正式發表。華碩以及聯想（Lenovo）分別隨後確認將在7月22日發表ROG Phone 3以及拯救者電競手機，都將搭載Snapdragon 865+晶片，由於發表日正巧是同一天，兩款新手機都搶下首發美名。

(科技)