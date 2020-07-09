自行車族群受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，業績自5月起逐月攀升，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）今（9）日股價續飆漲！其中，巨大、美利達股價均創下2015年4月以來最高價；桂盟盤中最高飆漲到174元的歷史天價，大漲了12.5元，漲幅達7％。

美利達受惠歐美陸續解封，且當地政府鼓勵推行騎自行車，保持社交距離，帶動市場銷售暢旺，終端銷售量亮眼，且因大陸營收比重提升，5月已達15％，6月有機會挑戰年增二倍水準。

法人預估，美利達第二季合併營收將較第一季成長逾三成，毛利率也在大陸比重增加，有機會超越15％，並有解封後遞延出貨、Specialized與海外子公司獲利成長等因素加持，稅後獲利可望締造年增、季增雙成長佳績。

美利達今日盤中股價最高站上241元、大漲了18元，漲幅高達8％成交量已突破2000張；巨大開盤最高站上286元、大漲了8.5元，漲幅逾3％！雙雄股價不僅續創波段新高，同時也創下5年多以來的新高價。

(工商 )