桃園市中壢區普忠路地下道8日晚間近9點發生4車連環撞的意外事故，現場有7人受傷，其中有3人由救護車送醫，所幸意識都清楚並無生命危險，而現場事故車輛車頭嚴重毀損撞爛，也影響到交通造成打結。

中壢普忠路地下車4車連環撞，車頭撞爛3人送醫。（圖／消防局提供）

警方初步調查，當時先是一輛自小客車A行經地下道時，因未注意車前狀況直接衝撞前車B，而B 又因為力道過猛，衝向對向車道讓另外一台自小客C無辜遭受波及，C遭撞後原地打轉，後方D車因反應不及又直接撞上去，造成連環4輛車追撞。整起事故因為駕駛受傷送醫，後續將以抽血確認各車駕駛是否有酒駕情事。

其中受傷送醫的3人，分別為40歲劉姓男子左前臂骨折、嘴唇撕裂傷、腰痛，和另一31歲劉男皆送往中壢天晟醫院救治。另49歲李姓男子受困車內被消防人員救出，傷勢則是頸椎疼痛、腹部及背部瘀傷、右腳踝骨折、多處擦傷送聯新國際醫院，所幸3人皆意識清楚。

中壢普忠路地下車4車連環撞，車頭撞爛3人送醫。（圖／消防局提供）

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(中時電子報)